Известный комик Юрий Ткач поделился кадрами со своего визита в Винницу и благотворительной цели этого мероприятия.

Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач, который вместе с коллективом студии гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил фото, на которых показал свой визит в Винницу.

Как оказалось, Юрий вместе с другими актерами проекта "Одного разу під Полтавою" устроили в Виннице благотворительную встречу. Судя по кадрам, актеры ситкома весело пообщались со своими поклонниками, и за это время собрали более 150 тысяч гривен, которые направили на благотворительность. К слову, на мероприятие Юрий надел красивую украинскую вышиванку, что добавило колорита его образу.

В подписи к публикации Ткач написал: "Наконец-то состоялась наша благотворительная встреча актеров "Однажды под Полтавой" в Виннице! Обнялись, пообщались и сделали доброе дело! Утром 176 детей смогли сфотографироваться с любимыми актерами. Вечером 186 человек собрали сумму 151 150 грн! Средства перечислены: ВСУ; Черниговский детский приют".

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