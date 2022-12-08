Захищаючи Україну, загинув відомий гуморист, актор і ведучий Ярослав Гаркавко. У проєкті "Ліга Сміху" він виступав у складі команд "ОГО" та "Воробушек".

На своїй сторінці в Instagram Володимир Дантес, який був тренером "Ліги Сміху", показав відео спільного виступу з загиблим героєм.

"Яріку…світла пам’ять!!! Ми пройшли з тобою сезон, де стали чемпіонами разом з горобцями. Ми з тобою грали разом в ОГО, грали в покер, сміялися в коридорах Жовтневого, ти постійно накидував приколи і з тобою було завжди радісно, навіть коли на душі було погано. Іноді складалось враження, що в тебе не буває поганого настрою. Ти пішов захищати Україну, захищати нас. Кляті тварини перервали твій шлях у цьому світі. Будь ласка, не дай тим, хто дивиться з неба на нас, сумувати. Ти це точно вмієш❤️ Вічна пам’ять сину, герою, другу!!!", — написав артист.

Українці в коментарях висловлюють співчуття:

"Дуже шкода 😥Це найбільша трагедія для українців - ховати наших героїв, молодих хлопців і дівчат, що мали жити, створювати сім’ї, творити майбутнє, але через якогось ви**ядка і гнилої нації (що уявили себе «вєлікім народам» і вирішили напасти на нас ) вимушені були взяти до рук зброю і захищати рідну землю … Ви будете навіки у нашій пам’яті і пам’яті майбутніх поколінь💔";

"Світла пам’ять герою! Щирі співчуття близьким 💔";

"Вони утилізують непотріб, ми - втрачаємо найкращих 😢. Вічна пам'ять".

Нагадаємо, Володимир Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.

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