Як повідомляє Politeka.net, роман співака Володимира Дантеса та ресторатора Даші Кацуріної став несподіванкою для багатьох шанувальників. Сталося це після того, як з'ясувалося, що Надя Дорофєєва пішла від співака до колишнього чоловіка своєї подруги. Тепер парочка часто публікує милі кадри.

Кілька годин тому Дантес опублікував нове миле фото на своїй сторінці в Instagram.

Він опублікував у Instagram-сторіз знімок, на якому Даша Кацуріна знята в ліжку і виглядає дуже мило. На фото також можна побачити молодшого сина Кацуріної Івана від її колишнього чоловіка Михайла Кацуріна, який нині перебуває у стосунках із колишньою дружиною Дантеса, співачкою Надією Дорофєєвою.

Фото було зроблено у Варшаві, куди евакуювалася Даша із двома своїми дітьми — молодшим сином Іваном та старшою дочкою Сашком, яка цього року пішла до школи. Наразі Володимир Дантес також перебуває у Польщі, де дає благодійні концерти.

За словами Даші Кацуріної, співак спочатку її підтримував під час розлучення з чоловіком, а потім між ними зав'язалися особисті стосунки. Для неї він став справжньою підтримкою і людиною, яка перетворилася з друга на кохану людину.



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