Защищая Украину, погиб известный юморист, актер и ведущий Ярослав Гаркавко. В проекте "Лига Смеха" он выступал в составе команд "ОГО" и "Воробушек".

На своей странице в Instagram Владимир Дантес, который был тренером "Лиги Смеха", показал видео совместного выступления с погибшим героем.

"Ярик...светлая память!!! Мы прошли с тобой сезон, где стали чемпионами вместе с воробьями. Мы с тобой играли вместе в ОГО, играли в покер, смеялись в коридорах Октябрьского, ты постоянно накидывал приколы и с тобой было всегда радостно, даже когда на душе было плохо. Иногда создавалось впечатление, что у тебя не бывает плохого настроения. Ты пошел защищать Украину, защищать нас. Проклятые животные прервали твой путь в этом мире. Пожалуйста, не дай тем, кто смотрит с неба на нас, горевать. Ты это точно умеешь ❤️ Вечная память сыну, герою, другу!!!", — написал артист.

Украинцы в комментариях выражают соболезнования:

"Очень жаль 😥Это самая большая трагедия для украинцев - хоронить наших героев, молодых ребят и девушек, что должны были жить, создавать семьи, созидать будущее, но из-за какого-то вы**ядка и гнилой нации (что возомнили себя «великим народом» и решили напасть на нас) вынуждены были взять в руки оружие и защищать родную землю ... Вы будете навеки в нашей памяти и памяти будущих поколений💔";

"Светлая память герою! Искренние соболезнования близким 💔";

"Они утилизируют хлам, мы -теряем лучших. Вечная память".

Напомним, Владимир Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.

Как сообщала Politeka, Дантес посмеялся над Могилевской в киевском метро.

Также Politeka писала, Дорофеева отреагировала на хейт в ее адрес после разрыва с Дантесом.