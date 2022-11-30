За словами артистки, на критику на свою адресу вона реагує по-різному. Так, інколи вона навіть може відповісти на коментарі, якій їй пишуть у соцмережах.
«А буває – бачу неприємну неправду, і стає боляче. Зараз хейт – начебто, невіддільна частина життя не тільки успішного артиста, як це було ще рік тому, але й – кожної людини», - розповіла Дорофєєва в інтерв’ю ТСН.
Співачка розуміє, що її особисте життя сколихнуло новинний простір і кожен з українців зараз переживає дуже важкий час, який по-різному виливає свої емоції.
«Тому я намагаюсь до цього ставитись з розумінням, хоча, дійсно, буває неприємно», - каже Дорофєєва.
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Співачка також зізнається, що не отіла б відчувати такої цікавості до свого життя. Адже просто хоче жити.
«Але водночас я розумію, чому так відбувається, адже наша історія непроста й доволі дивна для загального сприйняття. Просто повинен пройти певний час, щоб все вляглося», - каже вона.
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