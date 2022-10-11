Як повідомляє Politeka.net , український співак Володимир Дантес поділився кумедною публікацією в Instagram Stories, яка стосується відомої української виконавиці Наталії Могилевської та масового ракетного удару по території нашої країни, що стався вранці 10 жовтня 2022 року.
Наталія Могилевська та Володимир Дантес перебувають у дружніх стосунках, раніше вони співпрацювали. Але артиста неабияк розсмішило повідомлення, яке він побачив у твіттері. Тому Володимир поділився їм у особистих Instagram Stories.
"Шановні кияни, під час повітряних тривог, намагайтеся уникати станції метро Позняки. Туди приходить Наталія Могилевська, починає співати і робить укриття практично непридатним для використання", - написав користувач твіттера Саша Кульчицький, опублікував повідомлення.
Володимир Дантес опублікував скріншот цього повідомлення на особистій сторінці та зазначив, що його це дуже розсмішило.
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Варто зазначити, що українська співачка Наталія Могилевська 10 жовтня заспівала в метро разом із українцями, які ховалися там під час масованого ракетного обстрілу російськими окупантами Києва, гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина".
Нагадаємо, Могилевська розповіла про нову ініціативу та замахнулася на велику суму.
Як Politeka повідомляла, схвильована Могилевська здивувала виглядом українців.
Також Politeka писала, що Могилевська показала закулісні кадри з метро, де нагороджували легендарних українців.