Як повідомляє Politeka.net , український співак Володимир Дантес поділився кумедною публікацією в Instagram Stories, яка стосується відомої української виконавиці Наталії Могилевської та масового ракетного удару по території нашої країни, що стався вранці 10 жовтня 2022 року.

Наталія Могилевська та Володимир Дантес перебувають у дружніх стосунках, раніше вони співпрацювали. Але артиста неабияк розсмішило повідомлення, яке він побачив у твіттері. Тому Володимир поділився їм у особистих Instagram Stories.

"Шановні кияни, під час повітряних тривог, намагайтеся уникати станції метро Позняки. Туди приходить Наталія Могилевська, починає співати і робить укриття практично непридатним для використання", - написав користувач твіттера Саша Кульчицький, опублікував повідомлення.

Володимир Дантес опублікував скріншот цього повідомлення на особистій сторінці та зазначив, що його це дуже розсмішило.

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Варто зазначити, що українська співачка Наталія Могилевська 10 жовтня заспівала в метро разом із українцями, які ховалися там під час масованого ракетного обстрілу російськими окупантами Києва, гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина".

Нагадаємо, Могилевська розповіла про нову ініціативу та замахнулася на велику суму.

Як Politeka повідомляла, схвильована Могилевська здивувала виглядом українців.

Також Politeka писала, що Могилевська показала закулісні кадри з метро, ​​де нагороджували легендарних українців.