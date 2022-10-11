Як повідомляє Politeka.net , український співак Володимир Дантес поділився кумедною публікацією в Instagram Stories, яка стосується відомої української виконавиці Наталії Могилевської та масового ракетного удару по території нашої країни, що стався вранці 10 жовтня 2022 року.

Наталія Могилевська та Володимир Дантес перебувають у дружніх стосунках, раніше вони співпрацювали. Але артиста неабияк розсмішило повідомлення, яке він побачив у твіттері. Тому Володимир поділився їм у особистих Instagram Stories.

"Шановні кияни, під час повітряних тривог, намагайтеся уникати станції метро Позняки. Туди приходить Наталія Могилевська, починає співати і робить укриття практично непридатним для використання", - написав користувач твіттера Саша Кульчицький, опублікував повідомлення.

Володимир Дантес опублікував скріншот цього повідомлення на особистій сторінці та зазначив, що його це дуже розсмішило.

Варто зазначити, що українська співачка Наталія Могилевська 10 жовтня заспівала в метро разом із українцями, які ховалися там під час масованого ракетного обстрілу російськими окупантами Києва, гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина".

Нагадаємо, Могилевська розповіла про нову ініціативу та замахнулася на велику суму.

Як Politeka повідомляла, схвильована Могилевська здивувала виглядом українців.

Також Politeka писала, що Могилевська показала закулісні кадри з метро, ​​де нагороджували легендарних українців.



