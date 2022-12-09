Відома українська актриса Олеся Жураковська розповіла про своїх одногрупників-росіян. Вона заявила, що припинила з ними спілкуватися, адже багато хто з них підтримав росіян, які розпочали війну. Про це вона розповіла в інтерв'ю "ЖВЛ".

Вона також розповіла, як її колега та колишній однокурсник Родіон Юрин намагався переконати українку довіряти новинам із сумнівних Telegram-каналів. Сам він, за словами зірки, вірить російській пропаганді та підтримує окупацію рідного Маріуполя.

"Свого однокурсника Родіона Юрина побачила в Маріуполі – розгромленому, знищеному. І воно в знищеному місті із цими тварюками бігало, там якісь генератори кудись підключало. Що ж ти робиш? З ким ти взагалі спілкуєшся, що це? Він мені каже:" Ти не розібралася. Ти зайди там на такий Telegram-канал і подивися". Кажу: "Ти що, шизофренік, чи що? Навіщо мені заходити в якийсь Telegram-канал? Я тут живу", - поділилася Олеся Жураковська.

Олеся Жураковська згадала, що інші її однокурсники-росіяни теж намагалися переконати, що "не все однозначно". Акторка вирішила, що краще викреслити їх зі свого життя.

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