Известная украинская актриса Олеся Жураковская рассказала о своих одногруппниках-россиянах. Она заявила, что прекратила с ними общаться, ведь многие из них поддержали россиян, которые начали войну. Об этом она рассказала в интервью ЖВЛ.

Она также рассказала, как ее коллега и бывший сокурсник Родион Юрин пытался убедить украинку доверять новостям из сомнительных Telegram-каналов. Сам он, по словам звезды, верит российской пропаганде и поддерживает оккупацию родного Мариуполя.

"Своего однокурсника Родиона Юрина увидела в Мариуполе – разгромленном, уничтоженном городе. И оно в уничтоженном городе с этими тварями бегало, там какие-то генераторы куда-то подключало. Что же ты делаешь? С кем ты вообще общаешься, что это? Он мне говорит: "Ты не разобралась. Ты зайди там на такой-то Telegram-канал и посмотри". Говорю: "Ты что, шизофреник, что ли? Зачем мне заходить в какой-нибудь Telegram-канал? Я здесь живу", — поделилась Олеся Жураковская.

Олеся Жураковская вспомнила, что другие ее однокурсники-россияне тоже пытались убедить, что "не все так однозначно". Актриса решила, что лучше вычеркнуть их из своей жизни.

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