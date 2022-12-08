Як повідомляє Politeka.net, на фронті загинув учасник шоу "Ліга Сміху", захисник нашої країни, актор Ярослава Гаркавка. На цю трагічну звістку відреагував Ігор Ласточкін, який працював із Ярославом на проекті "Ліга сміху". Свою посаду артист опублікував на сторінці Інстаграм.

Про загибель 26-річного учасника команд "ОГО" та "Воробушок" повідомили у Telegram-каналі "Ліги Сміху". Втрату Героя України підтвердив і друг Ярослава Гаркавка, гуморист, відомий під псевдонімом "Бордатий із Горобчика".

Вшанував пам'ять загиблого Героя України зірковий тренер "Ліги Сміху", шоумен Ігор Ласточкін.

"На фронті загинув син, друг, колега, людина з дуже доброю душею. Ярик, вибач за все... Я досі не можу повірити в те, що сталося... Співчуття рідним... Вічна пам'ять! Слава герою" , – написав Ігор Ласточкін у публікації.

Окрім фото покійного Ярослава Ігор також опублікував відео з актором. Судячи з кадрів, з покійним Гаркавком завжди було весело та приємно проводити час.

Нагадаємо, що Ласточкін з "Квартал 95" у мініспідниці і колготках-сіточці вразив вбранням на корпоратив.

Як повідомляла Politeka, Ласточкін застав Кравець з "Квартал 95" зненацька.

Також Politeka писала, що Ласточкін з "Маскараду" змусив українців гадати.