Зірка "Кварталу 95" показала цікаві кадри на своїй сторінці в Instagram.

Як передає Politeka.net, єдина жінка в команді "Квартал 95" Олена Кравець поділилася кадрами в сторіс свого Instagram.

Артист Ігор Ласточкін і Юрій Ткач, які багато разів знімалися в різних проектах "Кварталу 95", оригінально запросили Олену Кравець з дітьми на свою нову постановку, записавши відеозвернення.

"Оленко, привіт! Оленко, ти народила забагато дітей, щоб не прийти на нашу казку", - сказав Ігор Ласточкін.

Потім в кадрі з'явився Юрій Ткач у незвичайному костюмі і з перукою на голові.

"Оленка, одягай свої найкрасивіші сережки і вперед", - сказав він.

Олена Кравець зізналася, що таке запрошення не остаивло її байдужою.

«Переглянула 20 разів ваше запрошення, пацики!) Дякую! Пішла брати дітей і надягати сережки!",- відповіла зірка "Кварталу 95".

Як відомо, у Олени Кравець троє дітей-18-річна дочка Маша, а також п'ятирічні Близнюки Ваня і Катя.

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