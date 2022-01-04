Як передає Politeka.net, єдина жінка в команді "Квартал 95" Олена Кравець поділилася кадрами в сторіс свого Instagram.
Артист Ігор Ласточкін і Юрій Ткач, які багато разів знімалися в різних проектах "Кварталу 95", оригінально запросили Олену Кравець з дітьми на свою нову постановку, записавши відеозвернення.
"Оленко, привіт! Оленко, ти народила забагато дітей, щоб не прийти на нашу казку", - сказав Ігор Ласточкін.
Потім в кадрі з'явився Юрій Ткач у незвичайному костюмі і з перукою на голові.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
Низка бід обрушилася на королеву Єлизавету II, в палаці новий траур: "Це неймовірна втрата"
Неприємності спіткали Влада Яму з сім'єю прямо 31 грудня: "Ситуація - капець..."
19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин після важких пологів дружини звернувся за допомогою: "Дуже хочу..."
Пішла з життя відома актриса, що стала зіркою ще в дитинстві: розкрита причина трагедії
"Оленка, одягай свої найкрасивіші сережки і вперед", - сказав він.
Олена Кравець зізналася, що таке запрошення не остаивло її байдужою.
«Переглянула 20 разів ваше запрошення, пацики!) Дякую! Пішла брати дітей і надягати сережки!",- відповіла зірка "Кварталу 95".
Як відомо, у Олени Кравець троє дітей-18-річна дочка Маша, а також п'ятирічні Близнюки Ваня і Катя.
Нагадаємо, Олена Кравець у новому образі вибовкала "секрети" Кошового: "Якби не я, ти б..."
Як повідомляла Politeka, дочка Кравець з "Квартал 95" показала, як її мама виглядала після народження двійнят: рідкісне фото
Також Politeka писала, що Кравець з "Квартал 95" зачарувала виглядом у блискучому топіку: "що за лялечка?"