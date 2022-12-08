Как сообщает Politeka.net, на фронте погиб участник шоу "Лига Смеха", защитник нашей страны, актер Ярослава Гаркавко. На это трагическое известие отреагировал Игорь Ласточкин, который работал с Ярославом на проекте "Лига смеха". Свой пост артист опубликовал на странице в Инстаграм.



О гибели 26-летнего участника команд "ОГО" и "Воробушек" сообщили в Telegram-канале "Лиги Смеха". Утрату Героя Украины подтвердил и друг Ярослава Гаркавко, юморист, известный под псевдонимом "Бордатый из Воробчика".

Почтил память погибшего Героя Украины звездный тренер "Лиги Смеха", шоумен Игорь Ласточкин.

"На фронте погиб сын, друг, коллега, человек с очень доброй душой. Ярик, извини за все... Я до сих пор не могу поверить в то, что произошло... Соболезнования родным... Вечная память! Слава герою", – написал Игорь Ласточкин в публикации.

Кроме фото покойного Ярослава Игорь также опубликовал видео с актером. Судя по кадрам, с покойным Гаркавком всегда было весело и приятно проводить время.

Напомним, Ласточкин из "Квартал 95" в мини-юбке и колготках-сеточке поразил нарядом на корпоратив.

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