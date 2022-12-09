Як повідомляє Politeka.net, солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька, яка зараз дає благодійні концерти, часто ділиться особистим у своєму блозі. Кілька годин тому вона опублікувала пост, в якому розповіла про значущу її подію. Крім того, вона в Інстаграмі показала миле фото.

Цього року гурту "KAZKA" виповнюється 5 років. До цієї вагомої дати музиканти вирішили запустити благодійну ініціативу, зібравши гроші на допомогу діткам, які змушені були залишити рідне місто. Деталями артистка пообіцяла поділитися трохи згодом.

Також Олександра Зарицька розповіла, що для неї означає їхній дебютний альбом "Свята", з яким гурт увірвався до музичних чартів.

"Що таке альбом "Свята"? Це ваші улюблені пісні KAZKA, святкові фіти, різдвяні саундтреки та нові музичні експерименти. Це подарунок нам усім, адже ми віримо, що кожен з нас заслуговує на свято. Всупереч усьому!", - поділилася Олександра Зарицька.

До посту вона опублікувала милий знімок, на якому позувала поряд із музикантом гурту Дмитром Мазуряком. Співачка кокетливо підняла ніжку, весело сміючись. Поки що її друг і колега з серйозним виглядом дивився в камеру.

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