Как сообщает Politeka.net, солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая, которая сейчас дает благотворительные концерты, часто делится личным в своем блоге. Несколько часов назад она опубликовала пост, в котором рассказала о значимом для нее событии. Кроме того, она в Инстаграм показала милое фото.

В этом году группе "KAZKA" исполняется 5 лет. К этой значимой дате, музыканты решили запустить благотворительную инцициативу, собрав деньги на помощь деткам, вынужденным покинуть родной город. Деталями артистка пообещала поделиться чуть позже.

Также Александра Зарицкая рассказала, что для нее значит их дебютный альбом "Свята", с которым группа ворвалась в музыкальные чарты.

"Что такое альбом "Свята"? Это ваши любимые песни KAZKA, праздничные фиты, рождественские саундтреки и новые музыкальные эксперименты. Это подарок нам всем, ведь мы верим, что каждый из нас заслуживает праздника. Вопреки всему!", - поделилась Александра Зарицкая.

К посту она опубликовала милый снимок, на котором позировала рядом с членом группы Дмитрием Мазуряком. Певица кокетливо приподняла ножку, весело смеясь. Пока ее друг и колега с серьезным видом смотрел в камеру.

Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

Также Politeka писала, что солистка "KAZKA" Зарицкая без стеснения показала, как выглядит в обычной жизни.

Как Politeka сообщала, солистка "KAZKA" Зарицкая показала красноречивое видео о том, почему рф это зло.