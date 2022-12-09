Як повідомляє Politeka.net, популярний телеведучий, який став популярним після травел-шоу "Орел і Решка", Андрій Бєдняков цього року втратив матір. Жінка померла у Маріуполі, який окупували росіяни. На своїй сторінці в Інстаграм він показав довоєнний новорічний Маріуполь і зізнався, по чому сумує найбільше.

У фотоблозі Андрій Бєдняков розмістив фотографію, на якій зображено Маріупольський драматичний театр у центрі міста у мирний час. Навколо театру прикрашені новорічними вогниками дерева та головна ялинка тоді ще мирного міста.

"Ми повернемося. Ти з Маріуполя? Чому ти найбільше сумуєш у місті? Я за в'їздом у рідне подвір'я та прогулянкою пішки від драма до 1000…", - поділився Андрій Бєдняков.

У коментарях користувачі мережі ділилися своїми спогадами про зимовий Маріуполь. Багато хто не міг стримувати свої емоції: "Сумую за своїм життям і своїм містом до 24 лютого", "Ялинка у нас найкрасивіша була іншою і бачити не хочу…", "Сумую за рідними людьми, за яскравим життям, за дитячим сміхом який дарували , по кожному куточку нашого прекрасного міста", "Ой, так, я теж цю прогулянку від 1000 до драма любила, це наш головний променад із сестрою був".

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.