Как сообщает Politeka.net, популярный телеведущий, который стал популярным после травел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков в этом году потерял мать. Женщина умерла в Мариуполе, который оккупировали россияне. На своей странице в Инстаграм он показал довоенный новогодний Мариуполь и признался, по чему скучает больше всего.

В фотоблоге Андрей Бедняков разместил фотографию, на которой изображен Мариупольский драматический театр в центре города в мирное время. Вокруг театра украшены новогодними огоньками деревья и главная елка тогда еще мирного города.

"Мы вернемся. Ты из Мариуполя? По чему ты больше всего скучаешь в городе? Я по въезду в родной двор и прогулке пешком от драма до 1000…", — поделился Андрей Бедняков.

В комментариях пользователи сети делились своими воспоминаниями о зимнем Мариуполе. Многие не могли сдерживать свои эмоции: "Скучаю по своей жизни и своему городу до 24 февраля", "Елка у нас самая красивая была другой и видеть не хочу…", "Скучаю по родным людям, по яркой жизни, по детскому смеху который дарили, по каждому уголочку нашего прекрасного города", "Ой, да, я тоже эту прогулку от 1000 до драма обожала , это наш главный променад с сестрой был".

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.