Как сообщает Politeka.net, популярный телеведущий, который стал популярным после травел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков в этом году потерял мать. Женщина умерла в Мариуполе, который оккупировали россияне. На своей странице в Инстаграм он показал довоенный новогодний Мариуполь и признался, по чему скучает больше всего.
В фотоблоге Андрей Бедняков разместил фотографию, на которой изображен Мариупольский драматический театр в центре города в мирное время. Вокруг театра украшены новогодними огоньками деревья и главная елка тогда еще мирного города.
"Мы вернемся. Ты из Мариуполя? По чему ты больше всего скучаешь в городе? Я по въезду в родной двор и прогулке пешком от драма до 1000…", — поделился Андрей Бедняков.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Сегодня последний день: НБУ сообщил украинцам печальную новость относительно обмена валют
“Ты еще “Слава Украине” тут прокричи!”: россиянка набросилась на коммунальщиков из-за желто-синих декораций, видео
"Покойся с миром": известный ведущий и звезда "Лиги Смеха" отдал жизнь, защищая Украину
"Уверенно можем сказать": в "Дизель шоу" честно ответили, куда делась актриса Яна Глущенко
В комментариях пользователи сети делились своими воспоминаниями о зимнем Мариуполе. Многие не могли сдерживать свои эмоции: "Скучаю по своей жизни и своему городу до 24 февраля", "Елка у нас самая красивая была другой и видеть не хочу…", "Скучаю по родным людям, по яркой жизни, по детскому смеху который дарили, по каждому уголочку нашего прекрасного города", "Ой, да, я тоже эту прогулку от 1000 до драма обожала , это наш главный променад с сестрой был".
Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.
Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.
Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.