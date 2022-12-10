Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво на зйомках кулінарного шоу «Майстер-Шеф. Битва сезонів» не зміг упоратися зі своїми емоціями.

Як передає Politeka.net, Ектора вразила страва одного з учасників – Олександра Цвігуна.

Скуштувавши страву, Ектор Хіменес-Браво заметушився і почав щось шукати в кишенях.

«Я думаю: блін, що за справи. Я, напевно, щось не так зробив», - згадував Цвігун про цей момент.

Виявилося, що переповнений емоціями суддя «МастерШеф» шукав мобільний телефон:

«Сашко! У такі моменти клієнту потрібно сфотографувати та запостити страву в інстаграм. Я у захваті від вашої презентації! Ці кольори та текстури…Я хочу знайти недоліки, але не можу. Ця страва геніальна, без перебільшень».

Цвігун зазначив, що йому було дуже приємно слухати похвалу Ектора, оскільки він старався.

Похвалила кулінарний хист учасника і Ольга Мартиновська. Судді «МастерШеф» дуже сподобався оселедець під шубою.

«Майонез та цибуля все завершують. Відчувається смак шуби. Цибуля дуже класно замаринована, не залишається цибульного післясмаку», - похвалила Мартиновська.

Осторонь компліментів Цвігуну не залишився і Володимир Ярославський. Судді припав до смаку голубець.

«Надзвичайно ніжний та вишуканий голубець», - похвалив Ярославський учасника.

У свою чергу телеглядачі зазначають, що Олександр Цвігун справді дуже талановитий кулінар:

«Ось такі люди мають бути у телевізорі! Це, напевно, той випадок, коли у шоу стало набагато цікавіше спостерігати за професіоналами своєї справи, а не за персонажами», «Саша Цвігун дуже цікавий своїми задумами, але це не колективний гравець. Він одинак. Важко ще когось знайти, щоб вони працювали у тандемі. Тільки сам, тільки один. Молодець!», «Геній кулінарії», «Абсолютно божевільний хлопець. Як він це вигадує? Як він це поєднує? Як він це запам'ятовує?», «Саша справді майстер своєї справи».

Нагадаємо, на кухні "МастерШеф.Битва сезонів" відбувся блекаут, але учасники не розгубилися.

Також повідомлялося, що зірка "МастерШеф" Клопотенко заінтригував кадрами зі зйомок серіалу.

Крім того, Politeka.net писала, що глядачів обурив буллінг на зйомках "МайстерШеф" та реакція суддів.