Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво на съемках кулинарного шоу «МастерШеф. Битва сезонов» не смог совладать со своими эмоциями.

Как передает Politeka.net, Эктора поразило блюдо одного из участников – Александра Цвигуна.

Попробовав блюдо, Эктор Хименес-Браво засуетился и начал что-то искать в карманах.

«Я думаю: блин, что за дела. Я, наверное, что-то не то сделал», - вспоминал Цвигун об этом моменте.

Оказалось, что переполненный эмоциями судья «МастерШеф» искал мобильный телефон:

«Александр! В такие моменты клиенту нужно сфотографировать и запостить блюдо в инстаграмм. Я в восторге от вашей презентации! Эти цвета и текстуры…Я хочу найти недостатки, но не могу. Это блюдо гениальное, без преувеличений».

Цвигун отметил, что ему было очень приятно слушать похвалу Эктора, так как он старался.

Похвалила кулинарный талант участника и Ольга Мартыновская. Судье «МастерШеф» очень понравилась сельдь под шубой.

«Майонез и лук, все завершают. Чувствуется вкус шубы. Лук очень классно замаринован, не остается лукового послевкусия», - похвалила Мартыновская.

В стороне от комплиментов Цвигуну не остался и Владимир Ярославский. Судье пришелся по вкусу голубец.

«Необычайно нежный и изысканный голубец», - похвалил Ярославский участника.

В свою очередь телезрители отмечают, что Александр Цвигун действительно очень талантливый кулинар:

«Вот такие люди должны быть в телевизоре! Это, наверное, тот случай, когда в шоу стало гораздо интересней наблюдать за профессионалами своего дела, а не за персонажами», «Саша Цвигун очень интересен своими задумками , но это не коллективный игрок . Он одиночка . Трудно ещё кого то найти , чтобы они работали в тандеме . Только сам , только один . Молодец!», «Гений кулинарии», «Абсолютно сумасшедший парень. Как он это придумывает? Как он это комбинирует? Как он это запоминает?», «Саша действительно мастер своего дела».

Напомним, на кухне "МастерШеф.Битва сезонов" произошел блэкаут, но участники не растерялись.

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