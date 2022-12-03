В четырнадцатом выпуске шоу гостями студии «МастерШеф» стали судьи телепроекта «Україна має талант» - Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.

Звездным гостям пришлось оценивать entertaiment-блюда участников, а телезрителям наблюдать не только за тем, как эти блюда создавались.

Так, многие оказались возмущены насмешками и издевательствами одних участников в адрес своих соперников.

«Обязательно ли было вставлять в выпуски кадры, в которых Мицкевич и Пава насмехаются над дефектом речи Яны?», «Буллинг вообще не подлежит оправданию», «Не первый раз замечаю буллинг на проекте, который никто из судей не пресекает. Не была фанаткой Александра Кривца, - но это уже слишком. Испытала разочарование... Очень жаль...»,

«Видимо, булинг хорошо продается обществу. Если бы общество осуждало и пресекало булинг, они бы и думать не смели не то что такое пускать в эфир, но и вообще допускать такое в группе во все время съёмки проекта. Но пока что всё выглядит быдловато»,

«Очень не приятно было смотреть на коллективный буллинг одного человека... Честно говоря, Саша тоже местами изрядно странный парень, но когда весь коллектив реально последние серии съедает его, он продолжал бороться за это уважение к нему... А вообще разочарование и от судей...»,

«Это самый отвратительный выпуск за все сезоны. Зачем вы делаете парный конкурс, когда количество людей не равно? Притула нахамил Кривцу и судьи тоже смеялись над ним, хотя он готовился один. Разве это смешно? Балкон дно! Вы упали в глазах. Это не МастерШеф, а МастерПозор. У Мицкевича поведение скота. Пава "давайте похлопаем человеку" после того как я ему вручил. Отвратительно, ребята. Судьи тоже туда. Надеюсь, что шавуха, которую вы хотели поесть после вылета Кривца, поперек горла вам станет. Ужас», - возмущаются зрители.

Напомним, буллинг — это агрессивное отношение к одному из членов коллектива со стороны другого/других участников. Он может проявляться по-разному: от неприличных шуток до физического воздействия.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво из "МастерШеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka.net писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решился использовать украинские приправы, которые недолюбливал.

Кроме того, сообщалось, что финал шоу "Пара на миллион" обернулся разочарованием.