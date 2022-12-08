Відповідні кадри, як пише Politeka.net, з'явилися у Мережі.

Так, у ролику-анонсі нового випуску повідомляється, що перед учасниками «МастерШеф» поставили непросте завдання: зробити сто порцій млинців з топ-начинками. При цьому в розпорядження у кулінарів виявилося зовсім мало води і лише два кіловати світла.

«І що робитимемо?», - поцікавився в учасників суддя шоу «МастерШеф», коли світло на знімальному майданчику повністю згасло.

Однак, можна бути впевненим, що учасники шоу не розгубилися і в той момент, коли країна опинилася на межі повного блекауту, дали українцям справжній майстер-клас.

Адже, судячи з вигляду млинців - в них все вийшло.

У коментарях до анонсу глядачі бажають успіху своїм фаворитам.

Нагадаємо, раніше глядачі обурилися через булінг на кухні "МастерШеф" і реакцію суддів.

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