Відповідні кадри, як пише Politeka.net, з'явилися у Мережі.
Так, у ролику-анонсі нового випуску повідомляється, що перед учасниками «МастерШеф» поставили непросте завдання: зробити сто порцій млинців з топ-начинками. При цьому в розпорядження у кулінарів виявилося зовсім мало води і лише два кіловати світла.
«І що робитимемо?», - поцікавився в учасників суддя шоу «МастерШеф», коли світло на знімальному майданчику повністю згасло.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Фаворитка "Холостяка" відверто розповідала про близькість з Топольським: "Було дуже солодко..."
Священика УПЦ МП засуджено на 12 років: якого лиха він встиг наробити
Россіянин Небензя зганьбився черговою витівкою в ООН: "Відступати так відступати!"
"Холостяк" Заливако жорстко звернувся до українців: "Для всіх одноклітинних..."
Однак, можна бути впевненим, що учасники шоу не розгубилися і в той момент, коли країна опинилася на межі повного блекауту, дали українцям справжній майстер-клас.
Адже, судячи з вигляду млинців - в них все вийшло.
У коментарях до анонсу глядачі бажають успіху своїм фаворитам.
Нагадаємо, раніше глядачі обурилися через булінг на кухні "МастерШеф" і реакцію суддів.
Раніше Ектор Хіменес-Браво із "МастерШеф" порадував рецептом ароматної випічки.
Також Politeka.net писала, що Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" наважився використати українські приправи, які недолюблював.