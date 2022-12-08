Роль актора ситкому.
Так, на своїй сторінці в Instagram Клопотенко опублікував коротке відео, яке було зроблено на знімальному майданчику. Вірніше, в невеликому продуктовому магазині, який, за бажанням телевізійників, перетворився на знімальний майданчик.
В кадрі, під мікрофонами на високих штативах можна побачити і самого Клопотенка.
«Сьогодні був на зйомках ситкому. Скоро побачите... Можливо», - прокоментував кадри шеф-кухар.
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Зазначимо, що до того, як перемогти в «МастерШеф» та остаточно обрати свій шлях шеф-кухаря в Україні, Клопотенко встиг попрацювати в Італії, Німеччині та США.
"Це була моя перша робота, і це було таке… Ти приходиш зелений, мови не знаєш. А вони кажуть, мовляв, давай, працюй. Тобі треба робити бургери. Я з другом зробив 90 тисяч бургерів за три місяці", - розповів Клопотенко про свій досвід роботи у Німеччині.
Нагадаємо, блекаут стався на "МастерШеф. Битва сезонів", але учасники не розгубилися.
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