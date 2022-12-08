Переможець одного з сезонів шоу «МастерШеф», відомий шеф-кухар і бізнесмен Євген Клопотенко, судячи з усього, освоює для себе нову роль.

Роль актора ситкому.

Так, на своїй сторінці в Instagram Клопотенко опублікував коротке відео, яке було зроблено на знімальному майданчику. Вірніше, в невеликому продуктовому магазині, який, за бажанням телевізійників, перетворився на знімальний майданчик.

В кадрі, під мікрофонами на високих штативах можна побачити і самого Клопотенка.

«Сьогодні був на зйомках ситкому. Скоро побачите... Можливо», - прокоментував кадри шеф-кухар.

Зазначимо, що до того, як перемогти в «МастерШеф» та остаточно обрати свій шлях шеф-кухаря в Україні, Клопотенко встиг попрацювати в Італії, Німеччині та США.

"Це була моя перша робота, і це було таке… Ти приходиш зелений, мови не знаєш. А вони кажуть, мовляв, давай, працюй. Тобі треба робити бургери. Я з другом зробив 90 тисяч бургерів за три місяці", - розповів Клопотенко про свій досвід роботи у Німеччині.

Нагадаємо, блекаут стався на "МастерШеф. Битва сезонів", але учасники не розгубилися.

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