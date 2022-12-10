Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька кадрів із лаштунків свого життя і зробила несподіване визнання.

Як видно, на нових фотографіях Світлана знята у залі для глядачів, мабуть під час репетиції чи підготовки до чергового концерту. Перед камерою вона з'явилася у білому вбранні – широких штанях та в'язаному светрі з коміром. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і трохи сумний вираз.

У підписі до публікації Лобода написала: "Прокидаюся, засинаю і дякую Всевишньому за кожен день, який прожитий і який буде. За професію, за відданих людей, які мене оточують, за сім'ю, за любов, яку ви мені даруєте. Дякую".

Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "А ми дуже вдячні за вас", "Безкінечно любимо вас і завжди знаходимося поруч", "Безкінечне дякую за добре серце! Світлано, любимо вас і обіймаємо!", "Дуже пишаємося вами, ви найкраща!", "Ми дякуємо Богові за те, що є такі прекрасні люди як ви!".

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