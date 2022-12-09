Популярна українська співачка Тетяна Решетняк, відоміша під творчим псевдонімом TAYANNA, яка нещодавно презентувала чуттєвий дует "Вишиванка" з Вірою Брежнєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала чарівні кадри з нової фотосесії у незвичайному образі.

Як видно, на знімках TAYANNA з'явилася в незвичайній локації - це невелика кімната з легким безладдом і новорічною ялинкою. Перед камерою артистка з'явилася у затишному зимовому образі – на ній об'ємний светр бежевий, теплий шарф і зелена шапка. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Тетяна розповіла про близьку людину, яка завжди її підтримувала, а тепер ще й сфотографувала: "Є люди, яких ти знаєш вже багато років, і вони як янголи на твоєму шляху. В якийсь з дуже важливих періодів мого життя. @juliabeloshytskaya була янголом, який вірив в мене і в мій талант, підтримувала мене і завжди була поруч. З часом все міняється, але повага і любов до людей лишається незмінними. Очима Юлі".

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