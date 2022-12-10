Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько кадров из закулисья своей жизни и сделала неожиданное признание.

Как видно, на новых фотографиях Светлана запечатлена в зрительном зале, видимо во время репетиции или подготовки к очередному концерту. Перед камерой она появилась в белом наряде – широких штанах и вязаном свитере с воротником. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и немного грустной выражение.

В подписи к публикации Лобода написала: "Просыпаюсь, засыпаю и благодарю Всевышнего за каждый день, который прожит и который будет. За профессию, за преданных людей, которые меня окружают, за семью, за любовь, которую вы мне дарите. Спасибо".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "А мы очень благодарны за вас", "Бесконечно сильно любим вас и всегда находимся рядом", "Бесконечное спасибо за доброе сердце! Светлана, любим вас и обнимаем!", "Очень гордимся вами, вы самая лучшая!", "Мы благодарим Бога за то, что есть такие прекрасные люди как вы!".

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