Зірка Анна Кошмал поділилася архівними фотографіями, на яких позувала разом із своїми друзями, коли була зовсім молодою.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Анна Кошмал поділилася з шанувальниками своїми архівними фотографіями, зробленими у підлітковому віці. Як запевняє 28-річна зірка серіалу "Свати", наразі вона кардинально змінилася, причому не так зовні, як внутрішньо. Архівні фото з'явилися на її сторінці в Інстаграмі.

Зірка поділилася архівними фотографіями, на яких позувала разом із своїми друзями, коли була зовсім юною. Як розповіла Анна Кошмал, на той час вона не любила жіночий одяг і віддавала перевагу більш спортивним образам.

Вона зізналася, що була в юності справжньою пацанкою, зовсім не стежила за харчуванням, а також любила гучні компанії, вважаючи прихильників самотності невдахами.

"Небагато хто знає, але в підліткові роки я і жіночність були майже несумісними речами. Я танцювала хіп-хоп, брала участь у батлах і навіть перемагала. Я носила широкі штани і одягалася на секонді", - розповіла Анна Кошмал.

За словами Анни, за цей час вона змінила не лише свій імідж, а й ставлення до свого тіла та духовного стану.

"До 20 років я взагалі не замислювалася про те, що я їм і як це впливає на моє здоров'я та свідомість. Я могла з'їсти кілька шоколадок за день, вживала занадто жирну їжу або, навпаки, морила себе голодом... Я знайшла у собі витонченість, стала веганом і ставлюся прискіпливо до всього, що вживаю, відчула себе цілісною і почала насолоджуватися перебуванням наодинці, навіть їздила в подорож сама, і це був один із найяскравіших досвідів у моєму житті. Головне – розпочати свій шлях трансформації", - додала Анна Кошмал.

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