Звезда Анна Кошмал поделилась архивными фотографиями, на которых позировала вместе со своими друзьями, когда была совсем юной.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Анна Кошмал поделилась с поклонниками своими архивными фотографиями, сделанными в подростковом возрасте. Как уверяет 28-летняя звезда сериала "Сваты", сейчас она кардинально изменилась, причем не так внешне, как внутренне. Архивные фото появились на ее странице в Инстаграм.

Звезда поделилась архивными фотографиями, на которых позировала вместе со своими друзьями, когда была совсем юной. Как рассказала Анна Кошмал, в то время она не любила женскую одежду и предпочитала более спортивные образы.

Она призналась, что была в юности настоящей пацанкой, совершенно не следила за питанием, а еще обожала громкие компании, считая сторонников одиночества неудачниками.

"Немногие знают, но в подростковые годы я и женственность были почти несовместимыми вещами. Я танцевала хип-хоп, принимала участие в батлах и даже побеждала. Я носила широкие штаны и одевалась на секонде", — рассказала Анна Кошмал.

По словам Анны, за это время она изменила не только свой имидж, но и отношение к своему телу и духовному состоянию.

"До 20 лет я вообще не задумывалась о том, что я ем и как это влияет на мое здоровье и сознание. Я могла съесть несколько шоколадок в день, употребляла слишком жирную пищу или, наоборот, морила себя голодом... Я нашла в себе утонченность, стала веганом и отношусь придирчиво ко всему, что употребляю; почувствовала себя цельной и начала наслаждаться пребыванием наедине, даже ездила в путешествие сама. И это был один из самых ярких опытов в моей жизни. Столько ошибок проанализировано, столько работы над собой сделано. Главное – начать свой путь трансформации", - добавила Анна Кошмал.

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