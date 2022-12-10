Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала кілька кадрів, на яких показала стильний образ та похвалилася новою фотосесією.

Як видно, на нових знімках – кольорових та чорно-білих – Даша зображена на білому тлі, вона елегантно сидить навпочіпки. Перед камерою дівчина з'явилася у чорному вбранні та босоніжках, а зверху накинула на плечі об'ємне тепле пальто. Її волосся у вологому укладанні і розпущене, а на обличчі витончені макіяж, вона кидає загадкові погляди в камеру.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Так гарно мене побачив. Почну маленький фотоспам цією серією". Шанувальники не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки: "Образ дуже Вам підходить. Тут і жіночність, і краса, і елегантність в одязі, і гармонійність, і стиль", "Як ви гарні. Як там ваш Каспер?", "Вау, вогонь", "Ну просто вогонь", "Ви дуже красива", "Красуня", "Дуже красиво", "Неймовірна", "Вау, неймовірні фото", "Як красиво", "Дуже красива", "Боже, як красиво", "Красуня", "Дуже жіночна".

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