Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила несколько кадров, на которых показала стильный образ и похвасталась новой фотосессией.

Как видно, на новых снимках – цветных и черно-белых – Даша запечатлена на белом фоне, она элегантно сидит на корточках. Перед камерой девушка появилась в черном наряде и босоножках, а сверху накинула на плечи объемное теплое пальто. Ее волосы во влажной укладке и распущены, а на лице изящные макияж, она кидает загадочные взгляды в камеру.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Так красиво меня увидел. Начну маленький фотоспам этой серией". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши: "Образ очень Вам подходит. Тут и женственность, и красота, и элегантность в одежде, и гармоничность, и стиль", "Как вы хороши. Как там ваш Каспер?", "Вау, огонь", "Ну просто огонь", "Вы очень красивая", "Красотка", "Очень красиво", "Невероятная", "Вау, невероятные фото", "Как красиво", "Очень красивая", "Боже, как красиво", "Красотка", "Очень женственная".

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