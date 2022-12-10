Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Саша виклала миле фото та привітала продюсера гурту з днем народження.
На новій фотографії Олександра позує у компанії хлопців зі свого колективу Дмитра Мазуряка та Микити Будаша, а також з продюсером гурту KAZKA Юрієм Нікітіним. Як виявилось, продюсер відзначає свій день народження, і солістка вирішила його привітати у соцмережі.
Схоже, знімок було зроблено на якомусь заході, усі учасники колективу за повного параду. Сама Саша позує в елегантній темній сукні на запах, її довге волосся завите і акуратно покладене, а на обличчі яскравий сценічний макіяж та мила посмішка.
У підписі до публікації Зарицька написала: "Наш батько всіх геніальних ідей та досягнень! Бажаємо, щоб навіть найнедосяжніші цілі давалися легко, бо ми знаємо, що ви можете. І світу навколо і в душі. З Днем, @yuriynikitin". Шанувальники відразу почали коментувати фото, приєднуючись до привітань.
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