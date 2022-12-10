Відома співачка Олександра Зарицька показала фото з хлопцями з гурту та їх продюсером.

Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Саша виклала миле фото та привітала продюсера гурту з днем ​​народження.

На новій фотографії Олександра позує у компанії хлопців зі свого колективу Дмитра Мазуряка та Микити Будаша, а також з продюсером гурту KAZKA Юрієм Нікітіним. Як виявилось, продюсер відзначає свій день народження, і солістка вирішила його привітати у соцмережі.

Схоже, знімок було зроблено на якомусь заході, усі учасники колективу за повного параду. Сама Саша позує в елегантній темній сукні на запах, її довге волосся завите і акуратно покладене, а на обличчі яскравий сценічний макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Зарицька написала: "Наш батько всіх геніальних ідей та досягнень! Бажаємо, щоб навіть найнедосяжніші цілі давалися легко, бо ми знаємо, що ви можете. І світу навколо і в душі. З Днем, @yuriynikitin". Шанувальники відразу почали коментувати фото, приєднуючись до привітань.

Нагадаємо, "Я розбита і засмучена": "Холостячка" Огневич несподівано звернулася до українців за підтримкою.

Як повідомляла Politeka, "Сила в губах": Даша Ульянова показала, як виглядала до "Холостяка" і популярності.

Також Politeka писала, що "Завжди була поруч": TAYANNA похвалилася зимовим образом і розповіла про особливу людину.