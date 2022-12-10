Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила милое фото и поздравила продюсера группы с днем рождения.

На новой фотографии Александра позирует в компании парней из своего коллектива Дмитрия Мазуряка и Никиты Будаша, а также с продюсером группы KAZKA Юрием Никитиным. Как оказалось, продюсер отмечает свой день рождения, и солистка решила его поздравить в соцсети.

Похоже, снимок был сделан на каком-то мероприятии, все участники коллектива при полном параде. Сама Саша позирует в элегантном темном платье на запах, ее длинные волосы завиты и аккуратно уложены, а на лице яркий сценический макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Зарицкая написала: "Наш отец всех гениальных идей и достижений! Желаем, чтобы даже самые недостижимые цели давались легко, потому что мы знаем, что вы можете. И мира вокруг и в душе. С Днем, @yuriynikitin". Поклонники тут же принялись комментировать фото, присоединяясь к поздравлениям.

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