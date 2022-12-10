Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни активно гастролювала за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу артистка поділилася відео, на якому виконує фрагмент нової чуттєвої пісні, прем'єру якої змушена була перенести через технічні проблеми.

У попередньому посту в соцмережі засмучена Злата повідомила шанувальникам, що дуже переживає через перенесення прем'єри кліпу та нової пісні на 14 грудня. Проте цього разу показала відео, на якому чуттєво виконує фрагмент майбутнього хіта. Шанувальники артистки наголосили, що ця пісня дуже несхожа на інші композиції з репертуару співачки, і навіть її голос тут звучить по-новому.

Сама артистка у підписі до публікації Огневич написала: "Як мені бути" acoustic version. Незабаром. 14 грудня. Разом із @morphom написали пісню". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Мені дуже подобається, що твій голос тут звучить по-новому. Просто вау", "Злато, це так чуттєво, що мурашки по тілу", "Чекаю з нетерпінням", "Так вам іде українська мова, це неймовірно звучить", "Просто мурашки", "Яка краса", "Одразу до серця торкається голосом", "Як гарно".

Нагадаємо, "Я розбита і засмучена": "Холостячка" Огневич несподівано звернулася до українців за підтримкою.

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