Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась видео, на котором исполняет фрагмент новой чувственной песни, премьеру которой вынуждена была перенести из-за технических проблем.

В предыдущем посте в соцсети расстроенная Злата сообщила поклонникам, что очень переживает из-за переноса премьеры клипа и новой песни на 14 декабря. Однако, в этот раз показала видео, на котором чувственно исполняет фрагмент будущего хита. Поклонники артистки отметили, что эта песня очень непохожа на другие композиции из репертуара певицы, и даже ее голос здесь звучит по-новому.

Сама артистка в подписи к публикации Огневич написала: "Как мне быть" acoustic version. Скоро. 14 декабря. Вместе с @morphom написали песню". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Мне очень нравится, что твой голос здесь звучит по-новому. Просто вау", "Злата, это так чувственно, что мурашки по телу", "Жду с нетерпением", "Так вам идет украинский язык, это невероятно звучит", "Просто мурашки", "Какая красота", "Сразу к сердцу прикасается голосом", "Как красиво".

Напомним, "Я разбита и расстроена": "Холостячка" Огневич неожиданно обратилась к украинцам за поддержкой.

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