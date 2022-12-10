Відома блогерка Анна Богдан, яка була переможницею проекту "Холостяк" і будувала стосунки з головним героєм Михайлом Заливаком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу модель виклала два фото з розряду "тоді й зараз", на яких показала, як виглядала до "Холостяка" та популярності.

Так, на першій фотографії Анна показала себе, певне, на відпочинку в Домінікані, куди нещодавно вирушила. Вона зображена на пляжі в короткій леопардовій спідничці та сірій футболці, її волосся заплетене в афрокосички, а на обличчі сонцезахисні окуляри та мила посмішка. А ось на другій фотографії можна побачити, як Аня мала вигляд у юності. І судячи з кадру, вже тоді вона була тією ще довгоногою модницею.

У підписі до публікації Богдан написала про свій день народження: "Люди це книги, а її сторінки це роки. І ось сьогодні перегортається чергова сторінка мого життя, моєї книги. Сторінка в цьому році була дуже складна та тяжка… Але наступну сторінку, я хочу написати світлу і счастливу, з миром та перемогою України. Сьогодні, на мій день народження бажання у мене одне, як у більшості українців".

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