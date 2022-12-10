Популярна співачка Оля Полякова, яка зараз бере участь у грузинських "Танцях із зірками", попросила українців про допомогу.

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відеозвернення, в якому розповіла, що нещодавно вона стала амбасадором благодійного проєкту «Дитинство без війни», який опікується дітьми-сиротами та є найбільшим централізованим проєктом евакуації дітей-сиріт з України під час повномасштабного вторгнення.

"Після евакуації діти отримують дім з мирним небом над головою та все необхідне для повноцінного життя. Зокрема: збалансоване харчування, медичне страхування, технічне обладнання для навчання тощо. Забезпечення такого рівня життя дітей потребує постійних фінансових ресурсів", — заявила Ольга Полякова та закликала всіх допомогти дітям донатами.

На публікацію відреагувала подруга Олі та її колега по проєкту "Дорослі дівчата" Маша Єфросиніна, написавши в коментарях: "Моя 👏👏".

"Зверніться, Оля, до наших депутатів. Хай кожен із них не візьме хоча б одну свою зарплатню за місяць. Я думаю,що допомога буде дуже величезною. Бо прості люди вже настільки обідніли,що на це все нема вже ні сил, ні коштів", "Дякую, що Ви допомагаєте. Це велика справа, не опускайте руки", — пишуть під постом шанувальники Полякової.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.