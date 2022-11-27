Співачка Оля Полякова показала, як танцювала зі своїм партнером Максом Єжовим, із яким пішла на грузинське шоу "Танці зі зірками".

Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно зірка вирішила піти на грузинські "Танці зі зірками" із партнером зі свого балету Максом Єжовим, який минулого року намагався підкорити серце Злати Огневич. Не забуває Полякова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

"Як це було", - підписала Оля кадри у своєму сторіс.

А раніше Полякова поділилася кадрами, де читала вірші.

"Петро Мага. Вірші з окопа. Ангела. Російська армія продовжує воювати з мирним населенням, старими і малими…, не бояться Бога? Нехай бояться кожного українця! Ми мститимемося їм! Нехай бояться щодня, ходять-обертаються, лягають спати-бояться не прокинутися! Усі ми мститимемо вам чорти прокляті!", - написала Полякова в блозі.

Нагадаємо, Полякова емоційно відреагувала на повернення Кароль до "Голосу країни"

А ще Politeka повідомляла, що Полякова зворушила зустріччю з маленькими українцями, які опинилися в евакуації.

Також Politeka писала, що Єфросиніна з Поляковою заспівали український хіт, який телеведуча покохала з 13 років.