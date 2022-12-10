Популярная певица Оля Полякова, которая сейчас участвует в грузинских "Танці з зірками", попросила украинцев о помощи.

На своей странице в Instagram артистка разместила видеообращение, в котором рассказала, что недавно она стала амбассадором благотворительного проекта «Детство без войны», который занимается детьми-сиротами и является крупнейшим централизованным проектом эвакуации детей-сирот из Украины во время полномасштабного вторжения.

"После эвакуации дети получают дом с мирным небом над головой и все необходимое для полноценной жизни. В частности: сбалансированное питание, медицинское страхование, техническое оборудование для обучения и т.д. Обеспечение такого уровня жизни детей нуждается в постоянных финансовых ресурсах", - заявила Ольга Полякова и призвала всех помочь детям донатами.

На публикацию отреагировала подруга Оли и ее коллега по проекту "Взрослые девочки" Маша Ефросинина, написав в комментариях: "Моя 👏👏".

"Обратитесь, Оля, к нашим депутатам. Пусть каждый из них не возьмет хотя бы одну свою зарплату за месяц. Я думаю, что помощь будет очень огромной. Потому что простые люди уже настолько обеднели, что на это все нет уже ни сил, ни средств" , "Спасибо, что Вы помогаете. Это великое дело, не опускайте руки", - пишут под постом поклонники Поляковой.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.