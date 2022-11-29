Так, прогулюючись, Полякова побачила дерева, засипані оливками.
«Дорогі мої, я вперше в житті бачу, як дозрівають маслини. Подивіться, будь ласка!», - із захопленням зазначила Полякова, знімаючи відео для свого Інстаграма.
Також співачка розповіла, що для того, щоб прибрати з оливок гіркоту, їх необхідно вимочувати. Зазначимо, що може тривати кілька тижнів і навіть місяців, і тільки після цього гіркота з оливок йде.
Також артистка вирішила продегустувати плід оливкового дерева таким, яким його створила природа, тобто просто зірвавши з дерева. За кадром хтось із супутників співачки засумнівався, що це може бути смачно.
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«Нічого не тьху! Там, де «фу», там і «ням», як говорила велика Сердючка», - відповіла Полякова, жбурнувши надгризену маслину під дерево.
Нагадаємо, Полякова, яка в Грузії бере участь у шоу "Танці з зірками", показала зустріч зі своєю нестарієчою мамою.
Також повідомлялося, що Полякова зняла, чим Кравець із Квартал 95 займається в Грузії.
Крім того, Politeka писала, що Полякова відреагувала на переможницю "Голосу країни".