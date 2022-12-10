Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що 4-річна Поліна вперше була з нею за лаштунками в театрі всю виставу.

"Дивилася собі тихенько і не ворушилася))). Казала, що боїться щось пропустити☺️. І я крадькома зі сцени кидала погляд на неї за лаштунки подивитися, як вона, затамувавши подих, спостерігає за всім, що відбувається на сцені. Це такі неймовірні відчуття. Це так приємно. І так відповідально. Навела різкість і раптом зрозуміла, що молодша донечка, на відміну від старшої, яка скрізь була з нами, майже не бачить мене на підборах, з червоною помадою…", — зізнається Лілія Ребрик.

Акторка також констатувала сумний факт, що її молодша донька взагалі не так багато всього бачила за своє життя.

"Переконана, мами мене зрозуміють. Їй 4 роки: з них два - карантин, майже рік - війна. Що вони бачать … і мені так стало сумно від того… Адже це той свідомий вік, коли від всього отримуєш незабутні емоціі. Але я вірю, що все це буде! Переможемо і наздолужимо. Так хочеться, щоб в наше життя повернулася радість! Щоб наші діти наздолужили все, що пропустили", — наголосила артистка.

Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.