В этот раз на своей странице в Instagram артистка рассказала, что 4-летняя Полина впервые была с ней за кулисами в театре весь спектакль.

"Смотрела себе тихонько и не шевелилась))). Говорила, что боится что-то пропустить☺️. И я украдкой со сцены бросала взгляд на нее за кулисы посмотреть, как она, затаив дыхание, наблюдает за всем, что происходит на сцене. Это такие невероятные ощущение. Это так приятно. И так ответственно. Навела резкость и вдруг поняла, что младшая дочь, в отличие от старшей, которая везде была с нами, почти не видит меня на каблуках, с красной помадой…", — признается Лилия Ребрик.

Актриса также констатировала печальный факт, что ее младшая дочь вообще не так много всего видела за свою жизнь.

"Убеждена, мамы меня поймут. Ей 4 года: из них два - карантин, почти год - война. Что они видят... и мне так стало грустно от этого... Ведь это тот сознательный возраст, когда от всего получаешь незабываемые эмоции. Но я верю, что все это будет! Победим и наверстаем. Так хочется, чтобы в нашу жизнь вернулась радость! Чтобы наши дети наверстали все, что пропустили", — подчеркнула артистка.

Лилия Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ", а теперь также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.