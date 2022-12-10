Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка показала сценку разом ыз Олексанлром Бережком та Єгором Крутоголовом.

"Сьогодні кожен українець найбільше бажає перемоги! 🙏 А ще трішки тепла ☺️ «Дизель Шоу» всіма силами працює на перемогу та від щирого серця дарує порцію зігрівального гумору. Дивіться нашу першу зимову прем’єру ☃️🥳 Зроблю невеличкий спойлер: ми із Сашком теж неабияк змерзли, а тому прийшли шукати тепло. І без традиційних суперечок тут не обійшлося 🤭 ", — написала Вікторія Булітко під світлинами.

Думки шанувальників "Дизель шоу" в коментарях розділилися:

"Нема настрою дивитися розважальні шоу😢Війна продовжує свої страшні чорні жнива і сіє у серця людей горе й смуток, біль і тугу";

"2022 рік зустрічали дивлячись "Дізель Шоу" 😍А тепер я не в Україні і не поруч з коханою людиною 😭і "Дізель Шоу"буду дивитися тільки в ютуб😢";

"Буду дивитись, поки в госпіталі валяюсь після важкого поранення, завжди любив вас дивитись)";

"Чудовий виступ !!Дякуємо Вам!Слава Україні!!👏".

Додамо, від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну гумористка активно вела війну на інформаційному фронті, розповідаючи про звірства російської армії в нашій країні. Через це її обліковий запис у соцмережах заблокували, й лише через деякий час Булітко вдалося повернутися з бану.

Нагадаємо, зірка "Дизель шоу" розповів про стан сина, який серйозно постраждав у ДТП.

Як Politeka повідомляла, Крутоголов із "Дизель шоу" розповів, що відбувається на передовій, де служить його брат.

Також Politeka писала, що Крутоголов із "Дизель шоу" знайшов причину, чому ніколи не піде служити.