В этот раз на своей странице в Instagram артистка показала сценку вместе с Александром Бережком и Егором Крутоголовом.

"Сегодня каждый украинец больше всего желает победы! 🙏 А еще немного тепла ☺️ «Дизель Шоу» всеми силами работает на победу и от всего сердца дарит порцию согревающего юмора. Смотрите нашу первую зимнюю премьеру ☃️🥳 Сделаю небольшой спойлер: мы с Сашей тоже изрядно замерзли, а потому пришли искать тепло. И без традиционных споров здесь не обошлось 🤭”, - написала Виктория Булитко под фотографиями.

Мнения поклонников "Дизель шоу" в комментариях разделились:

"Нет настроения смотреть развлекательные шоу😢Война продолжает свою страшную черную жатву и сеет в сердца людей горе и печаль, боль и тоску";

"2022 год встречали глядя "Дизель Шоу" 😍А теперь я не в Украине и не рядом с любимым человеком 😭и "Дизель Шоу" буду смотреть только в ютуб😢";

"Буду смотреть, пока в госпитале валяюсь после тяжелого ранения, всегда любил вас смотреть)";

"Великолепное выступление! Спасибо Вам! Слава Украине!!👏".

Добавим, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину юмористка активно вела войну на информационном фронте, рассказывая о зверствах российской армии в нашей стране. Поэтому ее учетную запись в соцсетях заблокировали, и лишь через некоторое время Булитко удалось вернуться из бана.

Напомним, звезда "Дизель шоу" рассказал о состоянии сына, который серьезно пострадал в ДТП.

Как Politeka сообщала, Крутоголов из "Дизель шоу" рассказал, что происходит на передовой, где служит его брат.

Также Politeka писала, что Крутоголов из "Дизель шоу" нашел причину, почему никогда не пойдет служить.