Цього разу Ольга Сумська розповіла про благодійну акцію, амбасадоркою якої вона стала.

"Діти Янголів" - це акція присвячена новорічному привітанню 40-ка діток наших загиблих захисників України. Ця благодійна акція стане для нас фінальною у 2022 року. На жаль, ми не можемо особисто привітати всіх дітей наших загиблих Героїв, але для 40-ка ми подаруємо неймовірні враження та чудові подарунки", — сказано в повідомленні.

Малий театр проведе 2 інтерактивні вистави "Історія, якій понад 2000 років", і дітки будуть безпосередньо учасниками цієї вистави. Також для дітей наших Янголів із ЗСУ готують новорічні подарунки.

Додамо, раніше Ольга Сумська показала момент, що її дуже вразив під час концерту в Канаді.

"Для мене це найзворушливіший момент, коли чоловік на концерті в Едмонтоні купив прапор України з підписами наших військових за 3 тисячі доларів. Вийшов на сцену, став на коліно і поцілував його... У мене сльози лилися і навіть зараз я це пишу з мокрими очима. Ми переможемо. Слава Україні", - написала артистка.

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнко з Сумською, зірка відповіла.