В этот раз Ольга Сумская рассказала о благотворительной акции, амбассадором которой она стала.

"Дети Ангелов" - это акция посвященная новогоднему поздравлению 40 детей наших погибших защитников Украины. Эта благотворительная акция станет для нас финальной в 2022 году. К сожалению, мы не можем лично поздравить всех детей наших погибших Героев, но для 40-ка мы подарим невероятные впечатления и замечательные подарки", - говорится в сообщении.

Малый театр проведет 2 интерактивных представления "История, которой более 2000 лет", и дети будут непосредственно участниками этого спектакля. Также для детей наших Ангелов из ВСУ готовят новогодние подарки.

Добавим, ранее Ольга Сумская показала момент, который очень впечатлил ее во время концерта в Канаде.

"Для меня это самый трогательный момент, когда мужчина на концерте в Эдмонтоне купил флаг Украины с подписями наших военных за 3 тысячи долларов. Вышел на сцену, встал на колено и поцеловал его... У меня слезы лились и даже сейчас я это пишу с мокрыми глазами. Мы победим. Слава Украине", - написала артистка.

Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.