Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова показала, як тепер виглядає її волосся.

Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги в шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.

Цього разу дружина телеведучого розповіла про свої "пригоди" з волоссям через вагітність та показала, в якому стані її шевелюра зараз.

"Сьогодні відчула себе, як 2 роки тому, поки моє волосся не почало вирівнюватися через вагітність. Але щось та повертається. Яка вам більше подобаюсь? З рівними чи з кучерями?", — поцікавилася Даша Квіткова.

Підписниці в коментарях діляться своїми думками та подібним досвідом:

"будь яка🔥я сама кудрява, але якщо настрій більш "су*ий", то вирівнюю😋";

"В мене також була така історія з рівним волоссям під час вагітності. Зараз вже прийшло у свій звичний хвилястий стан)";

"Дуже гарно (два образи), але ми любимо кудряшку ще з холостяка";

"Будь-яка, але ці фото вогонь!";

"Лев копія ваша";

"Кучеряхи рулять";

"А у мене до вагітності дуже було кучеряве, під час вагітності стало пряме, а вже 4 роки донечці, а волосся пряме і залишилося😔";

"Різною! Коли людина прекрасна душею 🔥їй гарно і з хвилястим, і з прямим 😜".

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