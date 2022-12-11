Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram.
На этот раз жена телеведущего рассказала о своих "приключениях" с волосами из-за беременности и показала, в каком состоянии ее шевелюра сейчас.
"Сегодня почувствовала себя, как 2 года назад, пока мои волосы не начали выравниваться из-за беременности. Но что-то да возвращается. Какая вам больше нравлюсь? С равными или с кудрями?", - поинтересовалась Даша Квиткова.
Подписчицы в комментариях делятся своими мыслями и подобным опытом:
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"любая 🔥я сама кудрявая, но если настроение более "су*ье", то выравниваю 😋";
"У меня также была такая история с ровными волосами во время беременности. Сейчас уже пришло в свое привычное волнистое состояние)";
"Очень хорошо (два образа), но мы любим кудряшку еще из холостяка";
"Любая, но эти фото огонь!";
"Лев копия ваша";
"Кучеряхи рулят";
"А у меня до беременности очень было вьющееся, во время беременности стало прямое, а уже 4 года доченьке, а волосы прямые и остались 😔";
"Разной! Когда человек прекрасен душой 🔥ему красиво и с волнистыми, и с прямыми 😜".
Напомним, жена Влада Ямы из "Танцев со звездами" пожаловалась на тяжелую судьбу беженки в США.
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