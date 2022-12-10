Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар поділився корисними порадами.

"Я думаю про їжу так: треба їсти смачно. Бо коли ти їси смачно, то посміхаєшся. Їдять люди 3 рази на день. Тобто це 1095 разів на рік. Отже, якщо ти 1095 разів на рік посміхаєшся, то твоє життя вже прекрасне. Плюс їжа має бути дбайливою до організму, щоб ти себе почував добре, інакше ці 1095 посмішок онуляться", — пише Євген Клопотенко.

Зірка "Мастер Шеф" поспілкувався з лікарем-дієтологом Оленою Зінченко, аби вона пояснила зв’язок між їжею, психікою та фізичним здоров’ям. Коли раціон повноцінний, збалансований та різноманітний (овочі, складні вуглеводи, потрібна кількість білків та жирів), то діти навчаються краще, а дорослі стають більш продуктивними та мають менший ризик серйозних проблем зі здоров’ям, таких як серцево-судинні захворювання, діабет 2 типу та ожиріння.

Серед причин погіршення психічного та фізичного здоров'я: недостатне вживання фруктів, овочів, цільних злаків, багатих клітковиною та поживними речовинами, знижена фізична активність, надмірне споживання високоенергетичної, обробленої їжі.

За словами дієтолога, якщо їсте велику кількість білого хлібу, білого рису, картопляного пюре, батончиків, молочного шоколаду, п'єте газовані солодкі напої та споживаєте інші продукти з рафінованим цукром і вуглеводами, то це має шкідливий вплив на психічний стан.

"Щоб мати добрий фізичний стан і радіти життю від того, що організм здоровий - почніть з малого: замість «очищених» зерен - цільні, замість соків - цілісні фрукти та ягоди, замість червоного та обробленого м'яса - нежирна птиця та риба, замість солодких газованих напоїв - вода, замість надмірної кількості цукру та солі - зелень, спеції та прянощі", — радить лікарка.

Якщо любите солодке - не відмовляйтесь від нього, а просто регулюйте кількість. Це має бути 5-10% від того, що ви їсте за день (приблизно 150-200 ккал для людини, що споживає 2000 ккал).

Нагадаємо, Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

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