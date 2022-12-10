Звезда шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, что нужно есть, чтобы быть физически и психически здоровым.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар поделился полезными советами.

"Я думаю о еде так: надо есть вкусно. Потому что когда ты ешь вкусно, то улыбаешься. Едят люди 3 раза в день. То есть это 1095 раз в год. Итак, если ты 1095 раз в год улыбаешься, то твоя жизнь уже прекрасна. Плюс еда должна быть бережной к организму, чтобы ты себя чувствовал хорошо, иначе эти 1095 улыбок уйдут", — пишет Евгений Клопотенко.

Звезда "Мастер Шеф" пообщался с врачом-диетологом Еленой Зинченко, чтобы она объяснила связь между едой, психикой и физическим здоровьем. Когда рацион полноценный, сбалансированный и разнообразный (овощи, сложные углеводы, нужное количество белков и жиров), дети учатся лучше, а взрослые становятся более продуктивными и имеют меньший риск серьезных проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа и ожирение.

Среди причин ухудшения психического и физического здоровья: недостаточное употребление фруктов, овощей, цельных злаков, богатых клетчаткой и питательными веществами, сниженная физическая активность, чрезмерное потребление высокоэнергетической, обработанной пищи.

По словам диетолога, если едите большое количество белого хлеба, белого риса, картофельного пюре, батончиков, молочного шоколада, пьете газированные сладкие напитки и потребляете другие продукты с рафинированным сахаром и углеводами, это оказывает вредное влияние на психическое состояние.

"Чтобы иметь хорошее физическое состояние и радоваться жизни от того, что организм здоров – начните с малого: вместо «очищенных» зерен – цельные, вместо соков – цельные фрукты и ягоды, вместо красного и обработанного мяса – нежирная птица и рыба, вместо сладких газированных напитков - вода, вместо чрезмерного количества сахара и соли - зелень, специи и пряности", - советует врач.

Если любите сладкое – не отказывайтесь от него, а просто регулируйте количество. Это должно быть 5-10% от того, что вы едите в день (примерно 150-200 ккал для человека, потребляющего 2000 ккал).

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