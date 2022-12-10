Популярна фітнес-тренер, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська дала одразу три рецепти смачних і корисних зимових салатів.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова поділилася корисними порадами.

"Взимку наш організм отримує менше вітамінів. Особливо зараз, коли на раціон харчування впливає ще й відсутність електроенергії. Але як би складно не було, не забувайте дбати про своє здоров’я. Зібрала для вас три рецепти смачних та корисних салатів, які можна легко та швидко приготувати. А інгредієнти для них без проблем знайдуться на прилавках магазинів", — пише Марина Боржемска.

Перший варіант: буряковий салат з горіхами та сиром.

Для його приготування вам знадобляться: два відварені та очищені буряки, лимонний сік (ст. ложка), волоські горіхи (50 г), сир бринза (100 г), оливкова олія (ч. ложка), насіння льону (ст. ложка), часник (три зубчики). Спеції – за смаком. Спосіб приготування: спочатку залийте насіння льону теплим окропом (2-3 ст.ложки), залиште настоятися на 15 хв. Натріть буряк на терці. Видавіть туди часник. Змішайте з оливковою олією та лимонним соком. Подрібніть горіхи, додайте сіль та підсмажте на сухій пательні. Насипте в буряк горіхи та насіння. Поріжте сир на маленькі шматочки, додайте спеції та доповніть салат.

Також зірка "Зважені та щасливі" радить приготувати вітамінний салат з моркви, яблук та капусти.

Інгредієнти: 2-3 яблука, одна морква, капуста білокачанна, перець, сіль, лимонний сік (ч.ложка), оливкова олія (ч.ложка). Спосіб приготування: дрібно наріжте капусту, натріть на терці яблука та моркву, змішайте разом. Додайте лимонний сік, оливкову олію та спеції. Готово! І хоч цей салат здається дуже простим, одна його порція забезпечить ваш організм мало не добовою дозою вітамінів.

Третій рецепт від Марини Боржемської — салат з брюссельською капустою, гранатом та пармезаном.

Інгредієнти: брюссельська капуста (500 г), зерна одного гранату, півстакана горіхів (волоських або мигдалю), пармезан (за смаком), оливкова олія (1-2 ст.ложки), лимонний сік (2 ст.ложки), петрушка, сіль, перець. Спосіб приготування: почнемо з заправки. Змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець, додайте дрібно нарізану петрушку. Промийте брюсельську капусту, дайте їй висохнути. Розріжте кожну капустинку навпіл та додайте заправу. Добре перемішайте і залиште настоятися. Перед подачею на стіл додайте горіхи та зерна гранату. Фінальний етап – натерти пармезан.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.