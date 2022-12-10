Популярная фитнес-тренер, блогер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская дала сразу три рецепта вкусных и полезных зимних салатов.

В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова поделилась полезными советами.

"Зимой наш организм получает меньше витаминов. Особенно сейчас, когда на рацион питания влияет еще и отсутствие электроэнергии. Но как бы сложно ни было, не забывайте заботиться о своем здоровье. Собрала для вас три рецепта вкусных и полезных салатов, которые можно легко и быстро приготовить. А ингредиенты для них без проблем найдутся на прилавках магазинов", - пишет Марина Боржемская.

Первый вариант: свекольный салат с орехами и сыром.

Для его приготовления вам понадобятся: две отварные и очищенные свеклы, лимонный сок (ст. ложка), грецкие орехи (50 г), сыр брынза (100 г), оливковое масло (ч. ложка), семена льна (ст. ложка), чеснок (три зубчика). Специи – по вкусу. Способ приготовления: сначала залейте семена льна теплым кипятком (2-3 ст.ложки), оставьте настояться на 15 мин. Натрите свеклу на терке. Выдавите туда чеснок. Смешайте с оливковым маслом и лимонным соком. Размельчите орехи, добавьте соль и поджарьте на сухой сковороде. Насыпьте в свеклу орехи и семена. Порежьте сыр на кусочки, добавьте специи и дополните салат.

Также звезда "Зважені та щасливі" советует приготовить витаминный салат из моркови, яблок и капусты.

Ингредиенты: 2-3 яблока, одна морковь, капуста белокочанная, перец, соль, лимонный сок (ч.ложка), оливковое масло (ч.ложка). Способ приготовления: мелко нашинкуйте капусту, натрите на терке яблоки и морковь, смешайте вместе. Добавить лимонный сок, оливковое масло и специи. Готово! И хотя этот салат кажется очень простым, одна его порция обеспечит ваш организм чуть ли не суточной дозой витаминов.

Третий рецепт от Марины Боржемской – салат с брюссельской капустой, гранатом и пармезаном.

Ингредиенты: брюссельская капуста (500 г), зерна одного граната, полстакана орехов (грецких или миндаля), пармезан (по вкусу), оливковое масло (1-2 ст.ложки), лимонный сок (2 ст.ложки), петрушка, соль, перец. Начнем с заправки. Смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец, добавьте мелко нарезанную петрушку. Промойте брюссельскую капусту, дайте ей высохнуть. Разрежьте каждую капусту пополам и добавьте приправу. Хорошо перемешайте и оставьте настояться. Перед подачей на стол добавьте орехи и зерна граната. Финальный этап – натереть пармезан.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.