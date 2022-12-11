Цього разу на своїй сторінці в Instagram хореографка поділилася несподіваними кадрами.

"Коли танцюю, я живу! Відчуваю себе живою, коли танцюю! Зараз так багато страждань, болю, горя і страху, який я можу пропускати крізь тіло та трансформувати в енергію танцю, розмовляти тілом і сцілювати

себе та інших! Так, я вже не та 20-річна дівчинка з «безвідмовним двигуном», але зараз я танцюю зовсім по-іншому, зараз я наповнена, глибока, досвідчена і просто кайфую від творчого процесу. Я давно вже перестала доводити свою професійність у сфері танців, бо я відчуваю, що здобула все чого хотіла на творчому Олімпі, та більше не змагаюсь ні за що і ні з ким. Тепер я просто жінка, просто мати, просто танцівниця і просто танцюю в задоволення", — зізнається Ілона Гвоздьова.

Напередодні зірка проєкту "Танці зі зірками" мала нагоду повернутися до своєї альма-матер — Київського національного університету культури і мистецтв.

"Була можливість нарешті офлайн потанцювати зі студентами, відчути підлогу босоніж, побачити їх палаючі очі, що прагнуть отримати нові знання і перейняти досвід. Я вам дуже вдячна за ковток творчого повітря, за затребуваність, за жагу до знань. Будь ласка, не втрачайте цього бажання - БУТИ КРАЩОЮ ВЕРСІЄЮ СЕБЕ!!!", — наголосила артистка.

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