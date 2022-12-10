Новий альбом Джамали — зворушлива, дуже ніжна та гармонійна робота, в якій багато слів про кохання та взаємопідтримку.

Як повідомляє Politeka.net, переможниця "Євробачення-2016" та українська співачка Джамала кілька місяців тому представила свій новий міні-альбом "Поклик". На своїй сторінці у блозі Інстаграм знаменитість поділилася приємною новиною про пісні, які увійшли до цього міні-альбу.

Зокрема, з сьогоднішнього дня міні-альбом "Поклик" з'явився на офіційному YouTube-каналі.

"Дуже рада, що ми з командою відновили його. Це цінний для мене момент. Можу знову візуалізувати свою творчість, ділитися з вами тим, як я бачу свої пісні. Як артистці – для мене важливо, щоб ви не лише чули, а й бачили історію, яку я закладаю у музику…", — зазначила співачка.

Варто зазначити, що новий альбом Джамали — зворушлива, дуже ніжна та гармонійна робота, в якій багато слів про кохання та взаємопідтримку, будинок та сім'ю. Тож і презентація альбому вийшла емоційною.

У коментарях користувачі мережі зраділи цьому і написали кілька компліментів для артистки: "Кращий альбом, усі пісні прямо в серці", "Лялечка", "Поечервона новина, можу привітати".

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.