Як повідомляє Politeka.net, переможниця "Євробачення-2016" та українська співачка Джамала кілька місяців тому представила свій новий міні-альбом "Поклик". На своїй сторінці у блозі Інстаграм знаменитість поділилася приємною новиною про пісні, які увійшли до цього міні-альбу.
Зокрема, з сьогоднішнього дня міні-альбом "Поклик" з'явився на офіційному YouTube-каналі.
"Дуже рада, що ми з командою відновили його. Це цінний для мене момент. Можу знову візуалізувати свою творчість, ділитися з вами тим, як я бачу свої пісні. Як артистці – для мене важливо, щоб ви не лише чули, а й бачили історію, яку я закладаю у музику…", — зазначила співачка.
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Варто зазначити, що новий альбом Джамали — зворушлива, дуже ніжна та гармонійна робота, в якій багато слів про кохання та взаємопідтримку, будинок та сім'ю. Тож і презентація альбому вийшла емоційною.
У коментарях користувачі мережі зраділи цьому і написали кілька компліментів для артистки: "Кращий альбом, усі пісні прямо в серці", "Лялечка", "Поечервона новина, можу привітати".
Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".
Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.
Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.